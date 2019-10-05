أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

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السيسي اليوم

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وقال عبر «فيس بوك» قبل قليل: «تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى».

وتابع: «وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل ، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».


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