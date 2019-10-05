» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر

انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 5-10-2019، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 682 جنيهًا للجرام، وذلك في مقابل 684 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن جرام الذهب عيار 21 شهد تراجعًا بقيمة جنيهين للجرام خلال اليوم، بعد ارتفاعه أمس بنحو 6 جنيهات، وذلك في أعقاب موجة بيع من جانب المستثمرين صباح اليوم، وثبات أسعار الدولار الأمريكي عالمياً، ما يزيد من الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر.

وأضاف، أن انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة هبوط سعر الأوقية اليوم بشكل طفيف في البورصة العالمية للذهب، التي سجلت الآن حوالي 1504 دولارت في البورصة العالمية مقارنة بصعوده وسط التداولات أمس، وسْط تذبذب الأسعار وضبابية في رؤية المستثمرين حول مصير المعدِن الأصفر.

وعلى مدار الثلاث أيام الماضية شهد الذهب حالة من الارتفاع الكبير نحو 20 جنيهًا بعد انخفاضه، وسط الأسبوع، كما شهد ركودًا في المبيعات خلال الأيام الحالية.

ولا يزال الذهب يشهد تذبذبًا في الأسعار، ولا تزال مبيعاته تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.