الاتحاد السكندري يهزم المصري بهدف «رزق»

05 أكتوبر 2019 - 09:58 م

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا هامًا على المصري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.



أحرز محمود رزق هدف زعيم الثغر الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.