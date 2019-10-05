  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

انتصارات اكتوبر

بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

بالفيديو..

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كاتب كويتي: السيسي سد مصر المنيع أمام وصول "الإخوان" للحكم

#

تصريحات إثيوبية مثيرة بشأن "سد النهضة".. هذا ما قالته

#

وصف مفاجئ لـ "المغامسي" لأول من رفع علم مصر في بارليف

#

داعية يكشف نصيحة «الدعوة السلفية» التي رفضها «مرسي»

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناةMBC"  مصر" فيديو قديم للمعزول محمد مرسي أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان.
وخلال الفيديو، قال محمد مرسي: "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة وينزل المطر".
وفي فيديو أخر، عرض أيمن نور وسعد الكتاتني وعمرو خالد وممثل عن حزب النور وغيرهم، رؤيتهم "الكارثية" في حل أزمة سد النهضة، ومنها استخدام أساليب التحريض لإثارة الفتن في إثيوبيا وعمل زيارات عسكرية لدول مجاورة والتنسيق مع دول إسرائيل وأمريكا وإيطاليا للتدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي.
ومن جانبه سخر عمرو أديب من حوار محمد مرسى قائلا: "بدعي الرئيس السيسي ميشغلش باله ويتفرج على الحلول العبقرية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» الهلال يواصل انتصاراته على حساب الاتفاق
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا
» «كلوب»: إصابة محمد صلاح خطيرة ولا يستطيع السير
» الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود
» ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية