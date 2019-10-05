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عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

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«العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين

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أعلنت قناة «العربية» الإخبارية تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد لهجوم من ملثمين، وإصابة عدد من الصحفيين العاملين بجروح.
ذكرت القناة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن «مسلحين ملثمين يهاجمون مكتب العربية في العاصمة العراقية بغداد».
أضافت: «تلقينا تهديدات خلال الأيام الماضية (..) وإصابة زملاء خلال اقتحام مسلحين لمكتبنا».
كما أعلنت القناة أنها تلقت تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالتحقيق في الهجوم.

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