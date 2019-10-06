مقتل 16 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرقي نيجيريا

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة
ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"
هذا هو أخطر ما تريده إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة
هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟
الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
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رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة
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أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة
تحذير حاد من مصر لتركيا
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