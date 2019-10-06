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عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

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عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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رسالة نارية من "أديب" للمنتخب بعد مفاجأة المغرب

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة نارية للشعب المصري بعد أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
وطالب"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، الشعب المصري بالوقوف خلف البلد وفي هذه الأزمة، منوها الى وجود تحديات كبيرة تواجهها الدولة.
وأشار عمرو أديب إلى أن هناك مفاوضات صعبة جدا مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة .


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