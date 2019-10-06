» شاهد .. ظهور مفاجيء لأبناء أمير قطر في صورة واحدة يثير الجدل

06 أكتوبر 2019 - 06:49 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تخص مجموعة كبيرة من الأطفال قائلين إنها تخص أبناء أمير قطر.



وبثت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن صفحة وسائل إعلام قطرية صورًا لمجموعة من الأطفال رفقة معتز برشم الحاصل على بطولة العالم في ألعاب القوى ، قائلة إنها تخص أنجال أمير قطر تميم بن حمد.



و قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة لا تخص أبناء الأمير كلهم .. وإنما ظهر فيها بعض أبناء الأمير رفقة أطفال آخرين.



وقالت شبكة "سي إن إن " إنها لا تستطيع التأكد بشكل مستقل من صحة الصورة ، وسط جدل عبر مواقع التواصل.







