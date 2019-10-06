صاحب شفرة "أكتوبر" يكشف سر وضع أساور السجن في يده

06 أكتوبر 2019 - 09:19 ص

كشف أحمد إدريس، صاحب شفرة حرب أكتوبر، سر وضع أساور السجن في يديه بأمر من الرئيس الراحل أنور السادات لأول مرة علي الهواء قائلا: "إن العدو الإسرائيلي قبل حرب السادس من أكتوبر، كان يفك شفرة الإشارات باستمرار، وبناء على ذلك طالب الرئيس الراحل أنور السادات قادة الجيوش بالتغلب على هذه الأمر، مشيرًا إلى رئيس الأركان عندما كان يتحدث على ضرورة إيجاد حل للتغلب على فك العدو للشفرة الإشارات، اقترح عليه إرسال واستقبال الإشارات باللغة النوبية.

وأضاف صاحب شفرة حرب أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "الحدث اليوم"، أن هذه الفكرة عندما وصلت للرئيس الراحل أنور السادات، طالبهم بعدم الحديث عن هذا الأمر مطلقًا، ، معقبًا: "السادات قال لقيادات الجيش هذ سري للغاية، وطالبهم بوضع الكلبشات في يده والذهاب بي للمنزله".

وتابع أنه عندما قابل الرئيس محمد أنور السادات، قام بإعطائه التحية، فقام الرئيس بوضع يده على كتفه وطالبهم بالجلوس، معقبًا: "حسيت إني أبويا هو اللي حط إيده على كتفي، وفضل ساعة إلا ربع يكلمني، وسألني عن اللغة النوبية".

وأشار إلى أنه عندما سأل أحد قيادات الجيش عن سبب وضع الكلبشات في يده رعد اقتراحه أستخدم اللغة النوبية، رد عليه قائلا: " الرئيس هو من طلب ذلك، حتى لا يكشف سرك، لافتا إلى أن الرئيس طالبه بعدم الحديث عن هذا الأمر مع أي أحد، معقبًا: "كتمت السر 40 عامًا منذ الحرب وحتى عام 2010".