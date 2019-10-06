شرطي سعودي يرفض رشوة بمليون دولار

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رشوة

مليون دولار

شرطي سعودي

رفض شرطي سعودي أخذ رشوة بـ 5 مليون ريال سعودي ، وتعادل مليون و300 ألف دولار، لإطلاق سراح مشتبه به تم إيقافه علي الطريق السريع.

وذكر موقع "سبق" المحلي أن أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق الطائف –الباحة قد اشتبه في شخصين، كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف - الباحة، وكانت باتجاهها إلى الطائف، حينها طلب رجل الأمن بالنقطة من قائد المركبة الوقوف وإظهار الإثباتات الرسمية لهما.

وبعد استيقافهما من رجال الأمن خرج السائق من المركبة متوجهًا لرجل الأمن ليستغل الفرصة المرافق الذي انتقل لمقعد السائق، ثم هرب بالمركبة من النقطة لجهة غير معلومة، مما دفع رجل الأمن للتحفظ على السائق، والتعميم عن المركبة الهاربة من خلال بلاغ أمني.

وتم الاستفسار عن الشخصَين، ووُجد أن أحدهما - وهو الهارب بالمركبة - مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، فيما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا بأحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية كما ذكر لرجل الأمن، وقدم رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه، لكن الأخير رفض تلك الرشوة بحزم.


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