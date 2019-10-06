تصريحات غير متوقعة لـ"قرقاش" عن جهود السعودية فى اليمن

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن بلاده  تدعم جهود السعودية في مواجهة الميليشيات الحوثية في اليمن.

وقال قرقاش، اليوم الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعمًا كاملاً وبكل تفاصيلها".

وأضاف: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزمًا".

وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة مفاوضات سلام بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل توحيد الصف لمواجهة "أنصار الله".


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