آخر كلمات أول مصاب بحرب أكتوبر قبل استشهاده

06 أكتوبر 2019 - 10:16 ص

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه كان طبيبًا في الجبهة أثناء حرب السادس من أكتوبر، قائلا: "أيام الحرب أكثر أيام بعتز بها في حياتي".

وأضاف "موافي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن القوات المسلحة في 1 أكتوبر عام 1973 طلبوا أطباء للتطوع، معقبًا: "مكنتش ولا مجند وضابط، لكني عملت في الجيش كمتطوع " .

وتابع: اشتغلت في المستشفى العام ببور سعيد، كانت أيام مجيدة، والحرب بدأت وأنا في المستشفى، وبدأت الحالات تأتي مع بداية الحرب"

وأوضح: "أول عسكري جاء إلى المستشفى كان يعاني من إصابة شديدة في قدمه، وعندما سألته عند عدد الموتى" رد عليه قائلاً: "مفيش حد مات، في كتير استشهدوا"، وبعد ذلك استشهد على الفور، معقبًا: "هذه الكلمات لم أنساها أبدًا حتى هذه اللحظة"