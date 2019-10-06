«هولندا» تقرر تغيير اسمها لهذا السبب

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هولندا

أمستردام

تغيير الاسم

في خطوة لافتة، اتخذت الحكومة الهولندية قرارًا بتغيير اسم الدولة، وعدم استخدام تسمية "هولندا"؛ وذلك نظرًا للصورة السيئة التي اقترنت بالأذهان بهذه التسمية، وفقا لبوابة "Adformatie ".

وذكرت بوابة "Adformatie" اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات، وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء.

وأوضحت البوابة أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة التي لم تعلن عنها حتى الآن في المحافل الدولية مثل مسابقة "يوروفيجن-2020"، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم.


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