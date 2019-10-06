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بعد نجاته من الموت..فنان شهير يسقط على المسرح

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متابعات-علا خطاب

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أثار سقوط الفنان اللبناني، وديع الشيخ، على المسرح في حفله، في بيروت، ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث فقد "وديع" وعيه وتعرض للإغماء وسقط أمام الجمهور على المسرح .

وحاول فريقه الموسيقي الاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور.

وكان الشيخ نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV ، مع الفنان وسام صباغ، فأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب "الجي سكي"، وهي هوايته المعتادة، وقع منه ما تسبب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.

ووديع الشيخ هو فنان شاب لبناني، ظهر في الفترة الأخيرة، حيث يقدم أغنيات شعبية في الحفلات وبالنوادي الليلية .


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فقد الفنان اللبناني #وديع_الشيخ وعيه أثناء إحيائه لحفل غنائي في بيروت، مساء الجمعة، حيث اختل توازنه بعض الشيء ثم سقط على الأرض في حالة إغماء. وتحلق حوله سريعًا أفراد فرقته الموسيقية للاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور. وكان الشيخ قد نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرّضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج ”خدني معك“ الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ، فأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب ”الجي سكي“، وهي هوايته المعتادة، وقع منه ما تسبّب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal

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