"الإيدز" يجتاح إيران.. والمرضى يشعلون النيران فى مبانى الحكومة

06 أكتوبر 2019 - 11:20 ص

أدى تفشي مرض نقص المناعة "الإيدز" في جنوب إيران إلى ثورة غاضبة بين المرضى، قاموا على أثرها بحرق المباني الحكومية.

وحسب تقرير" سكاي نيوز" فقد تفشي المرض بين حوالي 300 شخص بينهم أطفال بسبب استخدام حقن طبية ملوثة، في قرية چنارمحمودي، بمحافظة تشهار محال وبختياري، الواقعة جنوبي العاصمة طهران.

ويؤكد أهالي القرية أن الإصابات بالمرض تفشت بسبب الإبر الملوثة التي استخدمتها الهيئات الصحية، لاختبار مرض السكري قبل شهرين.

وأحرق المتظاهرون، السبت، منشآت طبية تديرها وزارة الصحة، في وقت أثر تفشي المرض على سكان القرى المجاورة، حسب موقع "راديو فاردا".