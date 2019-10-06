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ذئب بشري يغتصب طفلة لمدة عام ويجبرها على هذا الأمر

قضايا وحوادث

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

علي محمود

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اغتصاب طفلة

العلاقة الجنسية

ذئب بشري

تجرد ذئب بشري من كل معاني الإنسانية والمروءة؛ حيث أقدم على اغتصاب طفلة قاصر بالقوة، وفض غشاء بكارتها، حيث اختطفها في سيارته رغما عنها، وكبل يديها، وكمم فمها، وذهب إلى منزل في بلدة برجا.

واستمر الوحش  البشري، في علاقته الجنسية معها حوالي سنة تقريبًا، تحت تهديدها بنشر صور وفيديوهات لها، أثناء ممارسة العلاقة الحميمية بينها.

وبحسب صحيفة "صدى الإلكترونية"، فإن الجاني اعترف خلال التحقيقات، أنه هدد القاصر، نشر صورها إذا لم تتواصل معه وهي تمارس الجنس مع نفسها بالصوت والصورة.

وحكم قاضي التحقيق في جبل لبنان بالأشغال الشاقة "سبع سنوات" على الجاني؛ بتهمة اغتصاب القاصر بالإكراه والتهديد وحملها على القيام بأفعال منافية للآداب.

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