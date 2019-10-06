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إسرائيل تطرح مبادرة تاريخية مع دول الخليج رسميا

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت حكومة إسرائيل، اليوم الأحد، أنها تقدمت إلى دول الخليج بمبادرة "تاريخية" تقضي بإبرام اتفاقيات عدم اعتداء بينها وهذه الدول "حسب روسيا اليوم". 
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد صحة تقرير القناة الـ12 العبرية بشأن الموضوع، قائلا: "في الآونة الأخيرة قدمت، بدعم الولايات المتحدة، مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول العربية الخليجية".


ووصف كاتس هذه المبادرة بأنها "خطوة تاريخية ستضع حدا للنزاع وستتيح إطلاق التعاون المدني بين إسرائيل ودول الخليج، ما لم يتم توقيع اتفاقات سلام بينهما"، واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" هذا الكلام "اعترافا تكتيكيا بأن الدول العربية لا تتطلع إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة النطاق مع الدولة العبرية ما لم تتم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه أطلع بعض وزراء الخارجية العرب ومبعوث الإدارة الأمريكية الخاصة إلى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات على الخطة الجديدة أثناء زيارته الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدا بمواصلة العمل على "تعزيز موقع إسرائيل على مستوى المنطقة والعالم".


وكانت القناة الـ12 قد أفادت بأن الخطة الجديدة تهدف إلى إقامة علاقات ودية بين إسرائيل ودول الخليج وإطلاق التعاون بينها في مختلف المجالات، بما فيها محاربة الإرهاب وتقديم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التزام الطرفين بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو أمنية موجهة ضد بعضهما البعض.


ويأتي ذلك ضمن إطار جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع دول الخليج العربية في وجه الخصم المشترك إيران.

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