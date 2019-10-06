ترامب يتعهد للسعودية بهذا الأمر

06 أكتوبر 2019 - 12:59 م

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمساعدة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن ترامب في اتصال مع عضو في الأسرة الملكية السعودية، لم تنشر اسمه، قال إنه سيدعم انضمام الرياض إلى هذه المجموعة الدولية.

فيما لم يتم دعوة السعودية، في نهاية المطاف إلى مجموعة G7 ، ونقلت الصحيفة عن مسئول سابق أن السعودية "لم تكن مرشحًا مناسبًا للانضمام إلى المجموعة.