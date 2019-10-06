» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "أف سى مصر"

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استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على تشكيل فريقه أمام مباراة إف سي مصر، والمقرر لها الثامنة مساءً اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

ومن المقرر البدء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وخالد بوطيب

خط الهجوم: مصطفى محمد.


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