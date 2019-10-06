» شروط «الجبلاية» لحضور قرعة كأس مصر

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تقام غدًا الإثنين قرعة كأس مصر للدور التمهيدي الأول بمقر اتحاد الكرة، وحدد مسئولو الجبلاية شروط خاصة لتحديد المسموح لهم بالتواجد فى قرعة كأس مصر للأدوار التمهيدية.

وجاء على رأس تلك الشروط  حضور مديري الأفرع والبالغ عددهم 26 فردَا، وعدم تواجد مندوبي أو رؤساء الأندية خاصة أن الدور التمهيدي سيشهد مشاركة 203 أندية وبالتالي سيكون من الصعب تواجدهم بمقر الاتحاد بسبب الزحام، إلى جانب معرفة مسئولى الجبلاية أن هناك بعض الأندية ترغب فى الحضور للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالجمعية العمومية وهو ما تم التحفظ عليه من قبل مسئولو اتحاد الكرة لأن القرعة مخصصة لكأس مصر فقط.

وتكون القرعة موجهه لأنها تجمع فرق القسم الرابع والثالث، وتم الاتفاق على أن تكون المواجهات بين الفرق القريبة من ناحية المسافات للتوفير فى التكاليف على الأندية إلى جانب ضمان تأهل أكثر من نادي عن كل محافظة.


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