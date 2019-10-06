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"النقل" تعلن موعد وصول عربات ركاب سكة حديد جديدة من روسيا

الحياة السياسية

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير

علي محمود

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وزير النقل

السكة الحديد

عربات جديدة

قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير -في ختام جولته لروسيا لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية-  اتفق مع رئيس شركة ترانسماش الروسية المصنعة للعربات، على أن يتم توريد إحدى العربتين النموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر الجاري؛ لإجراء الاختبار على السكة مع  تلافي بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق  لوضعية العلم الصحيحة في الجهتين؛ بعدما لاحظ الوزير أن الشركة قامت بلف العلم على العربة بالكامل؛ ما جعل العلم على إحدى الجهتين ذي وضعية صحيحة، وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة، وأنه بعد انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في  المصنع يتم توريدها الى المجر للاختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الأوروبية؛ على أن  يتم البدء الفوري في  تصنيع 50 عربية أخرى، ويتم توريدها  إلى مصر خلال شهر يناير المقبل، وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل  التعاون الاستثماري للصفقة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسير في خطين متوازيين فيما يتعلق بتدعيم أسطول العربات؛ الأول يتمثل في تطوير وإعادة تأهيل عربات الأسطول الحالي للسكة الحديد من خلال التعاون مع مصنع سيماف، ومن خلال تطوير وتحديث العربات في ورش السكة الحديد مثل كوم أبوراضي؛حيث تمتلك الهيئة 3174 عربة ركاب ضمن الأسطول الحالي؛ حيث  تم في ورش أبو راضي إعادة تأهيل 30 عربة مكيفة، وجارٍ إعادة تأهيل 60 عربة مكيفة أخرى، كما تم التعاقد مع سيماف على إعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة للركاب، تم الانتهاء من إعادة تأهيل 52 عربة، وجارٍ إعادة تأهيل 148 عربة على أن يتم الانتهاء من 25:30عربة شهرية من هذه العربات كما انه سيتم توقيع عقد إعادة تأهيل 200عربة اخرى درجة ثالثة للركاب مع سيماف؛ ليصبح التعاون مع سيماف متضمنا إعادة تأهيل 400 عربة درجة ثالثة للركاب، مشيرًا إلى أنه أيضا في ضوء اهتمام وزير النقل بضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية تم التعاقد مع سيماف على تصنيع 140 عربة لنقل البضائع، ومن المقرر توقيع عقد مع سيماف أيضا لتصنيع  160 عربة بضائع أخرى، و75 عربة نقل الغلال.

وأشار متحدث وزارة النقل، إلى أن المسار الثاني يرتكز على توقيع عقود لتصنيع وتوريد عربات جديدة مع شركات عالمية مثل "ترانسماش الروسية" لسد احتياجات السكة الحديد، والوصول إلى الطاقة القصوى للتشغيل على الخطوط؛ ما يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير الأسطول الحالي والتعاقد على عربات ركاب جديدة.


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