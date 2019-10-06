نائب يطالب المجتمع الدولى بمواجهة الدول الراعية للإرهاب

أكد النائب سامى رمضان، ضرورة أن يكون هناك تكاتف بين دول العالم فى محاربة الإرهاب، موجها رسالة إلى المجتمع الدولى، قائلا: "لا تتركوا شعب مصر العظيم يحارب الإرهاب وحده، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يتصدى للإرهاب وحده، ويحارب ويواجه أهل الشر.





وقال رمضان فى تصريح، إن الجماعة الإرهابية ومن يدعمها سواء قطر متمثلة فى أمير قطر تميم بن حمد وتركيا من خلال أردوغان تتطلب مواجهة حاسمة من المجتمع الدولى ضد الدول الراعية للإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمكنت من الانتصار على الإرهاب، وأصبح الآن على العالم أن يواجه الدول الراعية للإرهاب من أجل تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.