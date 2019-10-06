بالفيديو.. مفاجأة في عزاء قاتل اللواء "الفغم" بالسعودية

06 أكتوبر 2019 - 05:05 م

كشفت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عما وصفه الرواد بالمفاجأة خلال عزاء قاتل اللواء عبد العزيز الفغم بالمملكة العربية السعودية.

ومن ضمن المقاطع، فيديو أظهر لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

ويظهر في المقطع، مشعل ممدوح آل علي، والد الجاني وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، وهو يتحدث عن ملوك المملكة السعودية المتعاقبين، مشيرًا إلى أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

وتناقل مغردون على موقع «تويتر» مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تقديم الأمير نواف بن طلال الرشيد واجب العزاء لوالد الجاني، في الوقت الذي أعرب فيه متفاعلون مع المقطعين عن إعجابهم بمبادرة الأمراء للتعزية بعد أسبوع من الجريمة.

يذكر أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.