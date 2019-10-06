بشرى سارة للمواطنين في السعودية

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عكاظ

سيارات الاجرة بالسعودية

اجرة الرياض

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، عن قرار جديد اتخذته سلطات النقل العام، يهدف صالح المواطنين، متعلق استقلال سيارات الأجرة بالبلاد.

ونص القرار على إلزام أصحاب سيارات الأجرة بدفع التكاليف أو رسوم الرحلة كاملة في حال إذا لم يتم تشغيل عداد تعريفة الأجرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حالة عدم تشغيل العداد داخل السيارة، لـ«الأجرة العامة – الأجرة العائلية – أجرة المطار»، ووضع عبارة أمام الركاب تنص على «في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية»، سيتم تغريم الحاصلين على ترخيص 3 آلاف ريال سعودي.

و فى وقت سابق، منعت الوزارة الحاصلين على ترخيص أجرة المطار من نقل الركاب من المدن إلى المطار، أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز، وقصرت استخدام سيارات الأجرة للنقل من المطار فقط إلى المدن والمراكز من خلال مواقف تحميل خاصة.

وذكرت الصحيفة، أن الوزارة عملت على تمكين الأفراد من ممارسة نشاط أجرة المطار في حال رغبتهم بشرط موافقة إدارة المطار، والحصول على ترخيص من الجهات ذات العلاقة.


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