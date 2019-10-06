«شاكيري»: لست نادمًا على اللعب لليفربول

06 أكتوبر 2019 - 05:50 م

أبدى السويسري شيردان شاكيري، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، استياءه الشديد بسبب قلة مشاركته مع الريدز هذا الموسم، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

تحدث شاكيري إلى الصحافة السويسرية في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية وتعهد بمواصلة القتال من أجل حجز مقعد في تشكيل الليفر الأساسي، حيث يصر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على أنه غير نادم على الانضمام إلى صفوف ليفربول.

وأوضح شاكيري: "أنظر إلى نفسي بين القادة الكبار في غرفة ملابس الريدز، بالطبع أنا غير راض عن عدم اللعب في الكثير من المباريات، ولكن من المنطق أن يورجن كلوب هو صاحب الرؤية الكاملة ولا يستطيع مناقشة دور كل لاعب شخصيًا فهذا طبيعي".

وأكمل شاكيري:"لدينا فريق كبير والعديد من الموهوبين، ويتعين على الجميع انتظار الفرصة المناسبة، ليس لدي أي مشكلة مع المدرب، فهو يعلم أني مستعد جيدًا".

واختتم شاكيري حديثه: "لا أشعر بالندم على الإطلاق بالانتقال إلى ليفربول، فقد كنت في ستوك سيتي ثم انتقلت إلى الفريق الفائز بدوري أبطال اوروبا، وبصرف النظر عن أني أود فعلًا اللعب، فإني سعيد بالتواجد في ليفربول، لدي وضع معين في الفريق لأني أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، وأعتقد أني أحد قادة الفريق".