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تفاصيل نجاح أول عملية قلب بـ"منظومة التأمين الصحي الشامل"

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قلب مفتوح

عملية قلب

منظومة التأمين

أكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور أحمد السبكي، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار، في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس.

وقال السبكي، إن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عامًا.

جاء ذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له، والتي تمت يوم السبت 5 أكتوبر 2019، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب الأسبق و مستشار المنظومة لجراحات القلب.

وأضاف السبكي، أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبًا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

ويشار إلى أن مستشفى النصر سبق له النجاح في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

وتسعي منظومة التأمين الصحي الشامل، لجعل مستشفى النصر ببورسعيد مركز طبي شامل لجراحات القلب للأطفال في إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال فى المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.


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