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أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا مع بلد الوليد

الرياضة

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد

أمير سعد

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أتلتيكو مدريد

بلد الوليد

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وجاءت المباراة عنيفة للغاية، حيث أشهر حكم اللقاء جوزيه ماريا سانشيز 10 كروت صفراء للفريقين، بواقع 4 للاعبو أتلتيكو مدريد و6 للفريق المضيف.

التعادل السلبي يبقى أتلتيكو مدريد فى مركز الوصيف برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فى المقابل جاء بلد الوليد فى المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

وبإمكان برشلونة تخطي أتلتيكو مدريد والصعود للوصافة فى حال تحقيق الفوز حيث سيلعب مساء اليوم ضد إشبيلية، وفى رصيده 13 نقطة فى المركز الرابع.


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