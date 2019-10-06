تعليق مثير من «ساويرس» عن دور «مبارك» في الحرب

06 أكتوبر 2019 - 06:51 م

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على دور الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أنه سيظل «صاحب الضربة الجوية و من أبطال الحرب».

جاء هذا عبر حسابه على «تويتر»، ردًا على أحد متابعيه قائلًا: «يظل حسنى مبارك صاحب الضربة الجوية و من أبطال حرب 6 أكتوبر شاء من شاء و آبى من آبى ذكروا أو لم يذكروا».

وكان أحد متابعيه انتقد عدم ذكر معظم وسائل الإعلام دور «مبارك» كقائد القوات الجوية فى حرب 73، ليرد عليه «ساويرس» الرد السابق.