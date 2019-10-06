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بـ«البريميرليج».. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد 0/1

الرياضة

مانشستر يونايتد ونيوكاسل
مانشستر يونايتد ونيوكاسل

أمير سعد

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المصريون

نيوكاسل

تلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فشل الفريقان فى هز الشباك، خلال أول 45 دقيقة من المباراة، وأن كان فريق نيوكاسل كان الأخطر على مرمى اليونايتد، بعدما هدد مرمى دى خيا فى أكثر من مرة.

وفى الشوط الثانى نجح ماثيو لونجستاف، لاعب نيوكاسل فى تسجيل هدف فوز فريقه بالمباراة، فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية، فشل دى خيا حارس اليونايتد فى التصدى لها.

وتعد هزيمة الماكبايس، هى الثالثة لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم فى البريميرليج، بعدما تلقيه هزيمتين أمام فريقى كريستال بالاس ووست هام يونايتد.

بهذه النتيجة، توقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 9 نقاط فى المركز الثتانى عشر، بينما رفع نيوكاسل رصيده للنقطة 8 فى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 24 نقطة.


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