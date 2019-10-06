» إنهاء أطول إضراب في تاريخ الأردن

06 أكتوبر 2019 - 08:01 م

أنهى اتفاق تم توقيعه، بين وزارة التربية والتعليم الأردنية من جهة، ونقابة المعلمين من الجهة الأخرى اليوم الأحد، أطول إضراب في تاريخ البلاد نظمه المعلمون.

وأفضى الاتفاق الرسمي بينهما، إلى استئناف الدراسة وإنهاء الإضراب، حيث جرى ذلك في مبنى وزارة التربية بالعاصمة عمان؛ حيث وقع على الاتفاق وزير التربية والتعليم وليد المعاني ونقيب المعلمين بالوكالة ناصر النواصرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وفي سياق متصل، نشر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تغريدة على "تويتر"، قال فيها : "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي".

وأضاف: "تابعت تفاصيل الإضراب، وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية، الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر".

وأعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم، بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارا للمعلمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب (العلاوة).

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة، في 5 سبتمبر الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، وتوقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض لها المعلمون من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاقا بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.