فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

06 أكتوبر 2019 - 08:02 م

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم، يظهر به الرئيس الراحل أنور السادات، رفقة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق مناحم بيجين.

وخلال الفيديو المقتطع من لقاء تليفزيوني، حاول «بيجين» إحراج «السادات»، بأن طلب منه دعوة لزيارة القاهرة، ليرد الأخير: «سأدعوك ولكن إلى زيارة سيناء».

ويشهد اليوم الأحد، احتفال الدولة المصرية، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على جيش الاحتلال.