  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإف سي مصر

السادات وبيجين

فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

ترامب

ضربة جديدة لـ«ترامب» تُسرع من عزله

أرشيفية

تفاصيل نجاح أول عملية قلب بـ"منظومة التأمين الصحي الشامل"

سد النهضة

رد إثيوبي حاد على مصر

الفغم رفقة الملك سلمان

بالفيديو.. مفاجأة في عزاء قاتل اللواء "الفغم" بالسعودية

أرشيفية

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

السعودية

بشرى سارة للمواطنين في السعودية

أرشيفية

بيان شديد اللهجة من «الري» بشأن أزمة «سد النهضة»

الشرطة العراقية

1000 دولار وراء مقتل أسرة سورية كاملة بالعراق

فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

آخر الأخبار

السادات وبيجين
السادات وبيجين

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة

#

من الجونة.. فيديو جديد لـ رانيا يوسف يثير الجدل

#

فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع

#

فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم، يظهر به الرئيس الراحل أنور السادات، رفقة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق مناحم بيجين.

وخلال الفيديو المقتطع من لقاء تليفزيوني، حاول «بيجين» إحراج «السادات»، بأن طلب منه دعوة لزيارة القاهرة، ليرد الأخير: «سأدعوك ولكن إلى زيارة سيناء».

ويشهد اليوم الأحد، احتفال الدولة المصرية، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على جيش الاحتلال.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس
» «ولاعة» تحول عيد ميلاد لحرب استمرت 10 أيام ببولاق
» بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من طلائع الجيش
» إنهاء أطول إضراب في تاريخ الأردن
» «لويز» يقود آرسنال للفوز على بورنموث
» مقتل 104 أشخاص فى احتجاجات العراق
» «جوارديولا»: توتر اللاعبين سبب الهزيمة من وولفرهامبتون
» الأردن يستدعي ممثل إسرائيل على أراضيه
» تشيلسي يتخطى ساوثهامبتون برباعية
» 1000 دولار وراء مقتل أسرة سورية كاملة بالعراق
» الجونة تحقق الفوز الأول بالدوري على حساب المقاصة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية