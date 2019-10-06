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يوفنتوس يذيق انتر ميلان مرارة أول هزيمة بـ"الكالتشيو"

الرياضة

يوفنتوس
يوفنتوس

المصريون ووكالات

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أذاق فريق يوفنتوس، الأحد، مضيفه انتر ميلان مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب يوفنتوس على مضيفه انتر ميلان بهدفين لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 19 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن انتر ميلان الذي تراجع للوصافة.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث أربك يوفنتوس حسابات المنافس بتسجيله هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا.
وجاءت الدقيقة 18 لتشهد معها التعادل لانتر ميلان عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ضربة جزاء، لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.
وتبادل الفريقان الهجمات في محاولة لمضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتواصلت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو الفريقين من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين واحدة تلو الأخرى.
ومع حلول الدقيقة 80 نجح الأرجنتيني غونزالو هيغواين في إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس.
بعدها بحث لاعبو الانتر بشتى الطرق عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليخرج يوفنتوس فائزًا باللقاء.

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