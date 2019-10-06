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إسرائيل تعتزم إنشاء مشروع دفاع جوي جديد خشية هذا الأمر

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إسرائيل
إسرائيل

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تعتزم إسرائيل إنشاء مشروع دفاع جوي جديد يتكلف نحو مليار دولار؛ خشيةً هجمات إيرانية "خطيرة".
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، بتلك الخطوة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع الجديد "التعامل مع صواريخ كروز في ظل التهديد الإيراني، خاصة بعد الهجوم الذي نسب لطهران ضد المنشآت النفطية في السعودية".
وتطرقت القناة إلى تصريحات سابقة لنتنياهو أكد فيها وقوف إيران، وفق معلومات استخبارية، خلف تلك الهجمات.
ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل بشأن المشروع، غير أنها نقلت عن مسؤول بالحكومة، لم تسمه، القول إنه سيتطلب تخفيضات في البرامج الاجتماعية ورفع الضرائب لتوفير كلفته.
واستمر اجتماع "الكابينت"، الأحد، لنحو ساعتين ونصف الساعة؛ حيث تطرق إلى التهديد الإيراني في ضوء تصريحات أطلقها نتنياهو الأسبوع الماضي حول قدرات إيران وتخطيطها لمهاجمة إسرائيل.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي". فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.
وتمتلك إسرائيل عدة منظومات للدفاع الجوي، بينها صواريخ باتريوت الأمريكية المتطورة، إلى جانب منظومة القبة الحديدية المخصصة لمواجهة صواريخ المقاومة بغزة بالأساس وصواريخ "حزب لله" اللبناني. -

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