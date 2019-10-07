أبو مازن: مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس

07 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عزمه إجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على الرغم من التطورات على الأرض في هذه الأراضي.



وأفاد عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، حسبما نقلته وكالة «وفا» الرسمية، بالاتفاق على تشكيل لجنتين من تنفيذية «منظمة التحرير الفلسطينية» وأخرى من مركزية حركة «فتح» تجتمعان لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، سواء مع لجنة الانتخابات والجهات الأخرى مثل حركة «حماس»، وكذلك مع الجهات الأخرى، ومع الجهات الإسرائيلية، نظرا لوجود «بعض المواقف الاعتراضية الإسرائيلية حول الانتخابات».



وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نحن مصرون على أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس».



وجدد عباس التأكيد على أن أي عملية ضم إسرائيلية للأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية ستغير كل شيء، مضيفا: «سنعتبر أن كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغ».

