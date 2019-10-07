خبير استراتيجي: هذا ما فعله إعلام الاحتلال بشأن حرب أكتوبر

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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية ضللت كثيرا الرأي العام الإسرائيلي قبل حرب 6 أكتوبر بحديثها المتكرر على كونه «الجيش الذي لا يقهر»، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط في المقام الأول يتبعها احتياط قريب على بعد 5 كيلو مترات من جيش الصف الأول.
وأضاف «شهود»، خلال حواره في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن اختيار يوم 6 أكتوبر جاء بسبب سكون الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلي «بيكون يوم صلاة وعبادة فقط في إسرائيل»، كما أن كسر الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 كان لينهي منظومة العمل العسكرية المصرية لـ100 عام مقبلة.
وتابع: «القيادات العسكرية كانت قارئة لهذا الأمر ومدركة ولم يكن هناك سوى حل واحد وهو النصر»، متابعا: «الأوامر كانت واضحة بالعبور إلى شرق القناة، وأوامر السادات بأننا ناخد شبر على الأرض ومنرجعش منه وهو يحل المشكلة.. وصدق وعده».

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