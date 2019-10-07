خبير استراتيجي: هذا ما فعله إعلام الاحتلال بشأن حرب أكتوبر

07 أكتوبر 2019 - 12:40 ص

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية ضللت كثيرا الرأي العام الإسرائيلي قبل حرب 6 أكتوبر بحديثها المتكرر على كونه «الجيش الذي لا يقهر»، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط في المقام الأول يتبعها احتياط قريب على بعد 5 كيلو مترات من جيش الصف الأول.



وأضاف «شهود»، خلال حواره في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن اختيار يوم 6 أكتوبر جاء بسبب سكون الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلي «بيكون يوم صلاة وعبادة فقط في إسرائيل»، كما أن كسر الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 كان لينهي منظومة العمل العسكرية المصرية لـ100 عام مقبلة.

