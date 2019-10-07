يقرأ آية الكرسي دائما .. 7 معلومات عن اللاعب الذي أصاب صلاح

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حمزة تشودري

تعرض حمزة تشودري - لاعب فريق ليستر سيتي - لهجوم شرس بعد قيامه بتدخل عنيف ضد النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف .. فمن هو "تشودري" الذي أصبح حديث العالم؟

- عمره 22 سنة ، و وُلد ببريطانيا ، أما أسرته بنغالية مسلمة وتنحدر أصوله إلى جزيرة جيرنادا الواقعة في البحر الكاريبي.

- قال في تصريحات سابقة لـ"بي بي سي" إن سبب قصة شعره الغريبة يعود إلى أنه مصاب بـ"فوبيا" من الحلاقين وبخاصة أن والدته كانت تجبره على الحلاقة وهو طفل.

- يحفظ القرآن الكريم ومعتاد على قراءة آية الكرسي قبل كل مباراة ليحمي نفسه من الإصابات.

- تواجد حمزة تشودري في أكاديمية "ليستر سيتي" وهو بعمر 13 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعمر 16 سنة بسبب إمكانياته المميزة.

- قررت إدارة ليستر سيتي بعد ذلك إعارته لنادي بيرتن ألبيون ليكتسب العديد من الخبرات ، وبالفعل عاد بعدها "حمزة" إلى فريق ليستر عام 2017 ليبقى معهم حتى الآن.

- انضم تشودري إلى منتخب انجلترا تحت 21 سنة وأدى معهم بعض المباريات الجيدة.

- اتهم بالعنصرية بعد ذكري الإعلامي المصري هاني حتحوت أنه وجه "سباب عنصري" لصلاح بعد ضربه ، لكنه تعرض للعنصرية أيضا من جماهير ليفربول التي هاجمته بشدة بعد إصابته للنجم المصري.

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