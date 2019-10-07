محمد صلاح يفاجيء الجميع: ميتشو "بيألف" وعواد منع فضيحة

07 أكتوبر 2019 - 08:02 ص

شن محمد صلاح - المدير الفني السابق لنادي الزمالك - هجوما شرسا على "ميتشو" - المدير الفني للفريق الأبيض - بعد التعادل مع "إف سي مصر".



وقال "صلاح" في تصريحات صحفية ، إن ميتشو كان السبب في تعادل الزمالك أمام إف سي مصر، مشيرًا إلى أنه فشل في إدارة المباراة بالكامل "حسب الوطن سبورت".

وأضاف محمد صلاح: "ميتشو مدرب بيألف بمعنى الكلمة، ومش عارف ليه هو بيدور دلوقتي وبيغير في التشكيل واللاعيبة"، مبديًا إندهاشه من طريقة إدارة ميتشو للفريق.

وتابع حديثه عن ميتشو: "مش عارف ليه مصطفى محمد بيقعد احتياطي، بقول لميتشو حرام عليك انت عايز تضيع الدوري من بدايته؟".

وأكد محمد صلاح أنه سيرفض منصب مدرب الزمالك العام حال عرض عليه قائلًا: "سارفض منصب المدرب العام للزمالك سني دلوقتي لا يسمح بالعمل دلوقتي مدرب عام أنا عندي 64 سنة دلوقتي ميتشو مدرب شغال بمزاجه وبيهمش الجهاز المساعد له وأنا عارف دا كويس".

واختتم: "ميتشو لم يقدم جديد مع الزمالك حتي الان ومين بامبو اللي بيلعب بيه دا؟ دفاع الزمالك شوارع بمعني الكلمة ولولا محمد عواد كانت بقي فضيحة".