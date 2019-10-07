  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
طالبات

تشعل الكويت.. فتوى تحريم سلام الطالبة على أستاذها

صفاء الهاشم

«الهاشم» تفجر مفاجأة بشأن ترحيل الوافدين

صورة من الفيديو

هكذا خدعت مصر إسرائيل بمباراة كرة قدم بحرب أكتوبر

العميد القحطاني

ما لا تعرفه عن الحارس الجديد للملك سلمان

الأهلى

ثلاثى الأهلى يغادرون القاهرة للانضمام لمنتخب بلادهم

ترامب- بايدن

هجوم جديد لترامب: عائلة بايدن تم شراؤها

السداد الالكتروني

خبر سار من المالية عن الغرامات في السداد النقدي

رضيع

تفاصيل مروعة.. وضع رضيع حى فى ثلاجة الموتى

الإعلامية أماني الخياط

ما قالته "الخياط" في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب سنوات

ايران

لطمة صينية جديدة لإيران

شاهد ..

ما قالته "الخياط" في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب سنوات

آخر الأخبار

الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

في أول ظهور بعد إقالته.. بولتون يوبّخ ترامب

#

زوجة محمد هنيدي تثير الجدل في أول ظهور لها

#

في أول ظهور لها.. حفيدة الفيشاوي تفجر مفاجآت مدوية

#

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

السيسي

إكسترا نيوز

اكتوبر

أماني الخياط

هنأت الإعلامية أماني الخياط، الشعب المصري بحلول ذكري نصر أكتوبر قائلة :" يوجد بالشعب المصري أناس تميل وأناس لديهم هوى؛ لأنه شعب كبير".

وأثنت "الخياط"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري الاحتفال، قائلة :"إن الرئيس السيسي كان عبقريًا في خطابه في احتفالية نصر 6 أكتوبر 1973، لافتة وتحدث كمواطن وليس كقائد عام للقوات المسلحة، معقبة " أنا بقوله خلي بالك مننا و من مصر يا ريس".

وأضافت الإعلامية أماني الخياط، أن أرض مصر لا يمكن أن يتنازل عنها أي رئيس مصري مهما كانت التكاليف، معلقة: "كل بيت مصري مات فيه شهيد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التضامن: مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات
» البيض المسلوق على الريق يقي من هذه الأمراض
» اقتصادي: خفض الوقود سينعكس على أسعار السلع مع تشديد الرقابة
» الزمالك يظهر العين الحمراء للاعبى الفريق الأول
» 6 أفيال قتلى فى محاولة لإنقاذ رضيع من الموت
» اختبار طبى جديد لـ"السولية" بمران "الفراعنة"
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» تصريحات مهمة للمالية عن الحد الأدنى للأجور
» رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى: برضو هتقولوا "مرتضى" و ولاده؟
» حفيد مبارك ينشر أحدث صورة لجده .. ويهنيء القوات المسلحة
» بعد اتهماها بعد معرفة والد طفلها الحقيقي .. فنانة شهيرة: أتمنى الموت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية