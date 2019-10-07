هجوم جديد لترامب: عائلة بايدن تم شراؤها

07 أكتوبر 2019 - 10:52 ص

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس السابق جو بايدن، بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض، في انتقادات حادة له على تويتر.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": عائلة بايدن تم شراؤها، نقطة على السطر.. يجب على وسائل الإعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتا".

وأضاف: بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن، صاحب نسبة 1 في المئة، لكني لا أظن أن هذا سيحدث.

وأوضح أن جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب.

يأتي هذا في الوقت الذي يتهم فيه ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني، للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، مقابل مساعدات عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار.