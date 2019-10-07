ما لا تعرفه عن الحارس الجديد للملك سلمان

07 أكتوبر 2019 - 11:18 ص

لأول مرة ظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال أدائه مهمته الجديدة خلفًا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز الفغم.

وأفاد مصادر سعودية وفقًا لـ"روسيا اليوم" وبعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، بأن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفا للفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال بإطلاق نار في جدة في حادثة صادمة للمجتمع السعودي.

وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شئون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص.

يذكر أن القحطاني تمت ترقيته إلى رتبة عميد في الحرس الملكي في العام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسًا شخصيا للملك سلمان، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.