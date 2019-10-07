هكذا خدعت مصر إسرائيل بمباراة كرة قدم بحرب أكتوبر

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إسرائيل

تن

السادات

اكتوبر

أكد حنفي هليل، لاعب غزل المحلة، أن مباراة فريق غزل المحلة والطيران ببطولة الدوري المصري في يوم 6 أكتوبر 1973 كانت جزءًا من خطة الخداع الإستراتيجي التي وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف "هليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، أن تلك المباراة أقيمت في نادي الترسانة، موضحًا أنهم فوجئوا أثناء المباراة أن كل الجمهور يشجع فريق الطيران، وهو أحد أندية الجيش، رغم أنه لم يكن لديه جمهور كبير، حيث كان أمر غريب بالنسبة للاعبي غزل المحلة.

وتابع: عرفنا بين الشوطين أن "الحرب قامت"، معقبًا: "مكناش عارفين ده حقيقي ولا مش حقيقي، عشان عندنا خلفية من 67، والحكم مكملش الماتش"، منوهًا بأن الجمهور انحاز لفريق الطيران بعد أن وصلتهم أخبار الانتصار على إسرائيل.

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=fYRIEDz-l6c

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