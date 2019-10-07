  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
طالبات

تشعل الكويت.. فتوى تحريم سلام الطالبة على أستاذها

صفاء الهاشم

«الهاشم» تفجر مفاجأة بشأن ترحيل الوافدين

صورة من الفيديو

هكذا خدعت مصر إسرائيل بمباراة كرة قدم بحرب أكتوبر

العميد القحطاني

ما لا تعرفه عن الحارس الجديد للملك سلمان

الأهلى

ثلاثى الأهلى يغادرون القاهرة للانضمام لمنتخب بلادهم

ترامب- بايدن

هجوم جديد لترامب: عائلة بايدن تم شراؤها

السداد الالكتروني

خبر سار من المالية عن الغرامات في السداد النقدي

رضيع

تفاصيل مروعة.. وضع رضيع حى فى ثلاجة الموتى

الإعلامية أماني الخياط

ما قالته "الخياط" في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب سنوات

ايران

لطمة صينية جديدة لإيران

تشعل الكويت.. فتوى تحريم سلام الطالبة على أستاذها

عرب وعالم

طالبات
طالبات

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

#

سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال

#

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

#

الكويت.. القبض على دكتور مصري مزيف

الكوت

الطالبات

الاساتذة

إلقاء السلام

تسبب  مقطع مصور نشرته إحدى القوائم الطلابية في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، في موجة من الجدل في الكويت.

 ويتضمن مقطع الفيديو فتوى تتعلق بسلام الطالبات على أساتذتهن في الجامعة، حيث أظهر المقطع أن المرأة الشابة التي يخشى من صوتها ومن فتنتها يجب ألا تبتدئ بالسلام هي أولاً.

وبحسب المقطع فإنه في حال ألقى الأستاذ السلام على الطالبة، ينبغي أن تومئ برأسها ردا للسلام، مع استنكار واضح لحديثها مع أساتذتها، فضلا عن استنكار الضحك والأصوات المرتفعة للفتيات في وجود الأساتذة داخل القاعات الدراسية، ناصحا بالبعد عن مخاطبة الرجال قدر الإمكان، وفقا لما ذكرته القبس الكويتية.

بعض الطالبات أيدت محتوى المقطع، بينما رفضت أخريات نشر هذه الفتاوى، معتبرة أن في الأمر مغالاة وتشكيكا بأخلاقهن.

 فيما رأت طالبات أن احترام الأستاذ الجامعي يستوجب تحيته، كما أن كثيرا من أساتذة الكلية ذكور ولا مفر من التواصل معهم، بينما رفضت عضوات القائمة اتهامهن بالرغبة في توسيع دائرة التحريم أو تشكيكهن بزميلاتهن، موضحات أن الفتوى معروفة وليست جديدة.

 وأكدت العضوات حقهن في نشر الفتاوى، مؤكدات أن التواصل مع الأساتذة يجب أن يكون في إطار الضرورات فقط، وهي عند تلقي العلم داخل المحاضرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التضامن: مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات
» البيض المسلوق على الريق يقي من هذه الأمراض
» اقتصادي: خفض الوقود سينعكس على أسعار السلع مع تشديد الرقابة
» الزمالك يظهر العين الحمراء للاعبى الفريق الأول
» 6 أفيال قتلى فى محاولة لإنقاذ رضيع من الموت
» اختبار طبى جديد لـ"السولية" بمران "الفراعنة"
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» تصريحات مهمة للمالية عن الحد الأدنى للأجور
» رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى: برضو هتقولوا "مرتضى" و ولاده؟
» حفيد مبارك ينشر أحدث صورة لجده .. ويهنيء القوات المسلحة
» بعد اتهماها بعد معرفة والد طفلها الحقيقي .. فنانة شهيرة: أتمنى الموت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية