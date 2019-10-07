خطة إخلاء المستشفيات لاستقبال مصابي حرب أكتوبر

07 أكتوبر 2019 - 12:32 م

كشف الدكتور نبيل فاروق، الكاتب والروائي، أسرارًا تنشر لأول مرة عن خطة إخلاء المستشفيات استعدادًا لاستقبال مصابي حرب أكتوبر، قائلاً: "الإخلاء تم دون أن يدرك العدو الإسرائيلي الأمر، حتى يتحقق عنصر المفاجأة عند اندلاع الحرب".

وأوضح "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، أنه تمت إشاعة أن هناك طبيبًا أصيب بالتتانوس في مستشفى قصر العيني، وعلى أثر ذلك تم إخلاء قسم الجراحة، ثم انتشر أن الوباء ظهر في قسم الباطنة وتم أيضًا إخلاء القسم، موضحًا أنه كان ينشر ذلك في الجرائد، والتقارير الرسمية التي تثبت انتشار وباء التيتانوس.

وأضاف أن تلك الواقعة نشرت في الجرائد، والصحفيين بدأوا في الهجوم على وزير الصحة، ويطالبون بإقالته، منوها بأن الأمر استمر لمدة 3 أشهر، وتم إغلاق أكثر من مستشفى تباعا بنفس الدعوى وهى انتشار أوبئة بالمستشفيات، متابعا أن الإسرائيليين أنفسهم سخروا من الأمر.

وأشار الكاتب والروائي، إلى أن خطة الخداع الإستراتيجي التي نفذتها مصر خلال حرب أكتوبر غيرت في مفاهيم المخابرات في العالم، متسائلاً: "ماذا سيكون مصير حرب أكتوبر لو كان وقتها توجد وسائل تواصل اجتماعي"، منوها بأن مصطلح حروب الجيل الرابع ذكرت لأول مرة في 2004 على لسان مسئول في مركز الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، وهى رابع تركيبة للحروب ظهرت على مدار التاريخ.