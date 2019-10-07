«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

07 أكتوبر 2019 - 12:52 م

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، من أي عملية تركية ضد قوات يقودها الأكراد في شمال سوريا، وذلك بعد قرار أمريكي مفاجئ بسحب قوات من المنطقة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ"روسيا": "في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتحدة بخصوص تطورات الوضع، يمكننا التأكيد على أنه، في الوقت الذي نعترف فيه بمخاوف تركيا المشروعة، فإن الاتحاد الأوروبي قال منذ البداية إنه لن يتم التوصل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية".