  • الإثنين 07 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
مبارك وحفيده عمر

أحدث صورة لمبارك مع حفيده تثير ضجة

وزارة التعليم تزف خبرًا سارًا للمعلمين

ارشيف

تفاصيل هروب حكم من إدارة مباراة بالسودان

تحرش

لبناني يتحرش بسعوديات ويثير غضب المملكة

محمد صلاح وفيفي عبده

فيفي عبده تدعم محمد صلاح: "لا يمني عليه وأنا أكل مصارينه"

الاتحاد الأوروبي

«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

إسرائيل

إسرائيل تجرى عملاً ضخمًا تحت الأرض بالقدس

صورة من الفيديو..

خطة إخلاء المستشفيات لاستقبال مصابي حرب أكتوبر

التدخين

40 عاما من التدخين تساوي قلبًا وسكتة دماغية وسرطان

طالبات

تشعل الكويت.. فتوى تحريم سلام الطالبة على أستاذها

فيفي عبده تدعم محمد صلاح: "لا يمني عليه وأنا أكل مصارينه"

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح وفيفي عبده
محمد صلاح وفيفي عبده

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أزمات «صلاح» مع اتحاد الكرة عرض مستمر

#

«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

#

«أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

#

رسالة قاسية من الباز لـ"محمد صلاح"

انستجرام

فيفي عبده

محمد صلاح

أثارت الفنانة فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحديثها عن اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني.

وبثت "فيفي" فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عرض لها خلال مباراة فريقه "ليفربول" ضد ضيفه "ليستر سيتي"، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال البث المباشر، قالت "فيفي": "يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لا يمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك"، مضيفة: "في 60 داهية ما أنت ياما كسبت".

وكان قد أصاب "صلاح" بسبب تدخل عنيف من لاعب وسط "ليستر سيتي" حمزة تشودري، غادر على أثرها الملعب قبل نهاية المباراة التي انتهت لصالح "ليفربول" بنتيجة 2 -1، بحسب صحيفة "لبنان 24".

وفي نهاية الفيديو، ناشدت "فيفي" اللاعب الدولي، بأن يحافظ على نجاحه ولا يلتفت للحاقدين، وأن لا ينسي وطنه مصر .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أقوى مخلوق على وجه الأرض
» بعد أعمال التجديد.. "الموناليزا" تعود
» عاجل.. وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان
» احذري.. طلاء الأظافر قاتل
» التضامن: مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني لدعم ذوي الاحتياجات
» البيض المسلوق على الريق يقي من هذه الأمراض
» اقتصادي: خفض الوقود سينعكس على أسعار السلع مع تشديد الرقابة
» الزمالك يظهر العين الحمراء للاعبى الفريق الأول
» 6 أفيال قتلى فى محاولة لإنقاذ رضيع من الموت
» اختبار طبى جديد لـ"السولية" بمران "الفراعنة"
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية