فيفي عبده تدعم محمد صلاح: "لا يمني عليه وأنا أكل مصارينه"

أثارت الفنانة فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحديثها عن اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني.

وبثت "فيفي" فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عرض لها خلال مباراة فريقه "ليفربول" ضد ضيفه "ليستر سيتي"، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال البث المباشر، قالت "فيفي": "يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لا يمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك"، مضيفة: "في 60 داهية ما أنت ياما كسبت".

وكان قد أصاب "صلاح" بسبب تدخل عنيف من لاعب وسط "ليستر سيتي" حمزة تشودري، غادر على أثرها الملعب قبل نهاية المباراة التي انتهت لصالح "ليفربول" بنتيجة 2 -1، بحسب صحيفة "لبنان 24".

وفي نهاية الفيديو، ناشدت "فيفي" اللاعب الدولي، بأن يحافظ على نجاحه ولا يلتفت للحاقدين، وأن لا ينسي وطنه مصر .