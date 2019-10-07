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بعد أعمال التجديد.. "الموناليزا" تعود

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الموناليزا
الموناليزا

متابعات - أمينة عبد العال

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الموناليزا

اللوفر

ليونارد دافنشي

أعاد متحف اللوفر لوحة "الموناليزا" للفنان الشهير ليوناردو دا فينشي، إلى موقعها الطبيعي، أمام لوحة "عرس قانا" للفنان الإيطالي الشهير الآخر باولو فيرونيزه صباح اليوم، بعد شهرين من أعمال التجديد.

واعتبارًا من الاثنين، صار بإمكان رواد اللوفر، الذي يعتبر أكثر المتاحف استقطابًا للزوار في العالم، رؤية الموناليزا مجددًا خلف واجهة زجاجية شفافة أكثر، في موقعها الاعتيادي عينه.

يشار إلى أن لوحة الموناليزا، أو الجيوكاندا، كانت قد نقلت من قاعة "غاليري ميديسيس" إلى "لا سال دي زيتا" بسبب أعمال التجديد، وسط إجراءات احترازية كبيرة لحماية العمل، كما أفادت "فرانس برس".

وهدفت أعمال التجديد في المتحف إلى توفير رؤية أفضل لهذه التحفة الفنية، بالإضافة إلى كتابة تفسير أوضح لها، مع تحسين مسار التنقل داخل القاعة وتأمين إضاءة أفضل بجانب إعادة طلاء الجدران بلون أزرق فاتح يبرز جمالية اللوحات بصورة أكبر.

وتعد أعمال التجديد في قاعة "لا سال دي زيتا" الأولى من نوعها منذ 15 سنة، وهي الفترة التي استقبلت القاعة خلالها أكثر من 100 مليون زائر في ظروف غير مثالية خصوصا في ساعات الذروة.

وتعتبر الموناليزا من أشهر الأعمال المعروضة في المتحف، إلى حد أن القائمين على اللوفر يبدون أسفهم لكون هذا الاهتمام الكبير يحجب الانتباه عن أعمال وتحف فنية أخرى يضمها هذا المتحف الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر خلال العام الماضي وحده.

الجدير بالذكر أن قاعة "لا سال دي زيتا" بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، تضم، إلى جانب الموناليزا، تحفا فنية أخرى تعود خصوصا إلى الحقبة الفينيسية في القرن السادس عشر.


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