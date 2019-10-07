» سقوط راقصة على المسرح يثير الجدل.. والجمهور: "سكرانة"

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راقصة روسية
راقصة روسية

متابعات-علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة الروسية، كاتيا جونز، حيث تعرضت لموقف محرج على المسرح، إذا فقدت توازنها وسقطت مرتين أمام الجمهور.

وفقدت الراقصة "كاتيا" توزانها أثناء تأدية رقصة "تشاتشا " مع شريكها مايك بوشيل، ثم نهضت بسرعة وتفادت الموقف.

وبعد انتهاء الرقصة، عادت لتسقط مجددًا بعد دقائق معدودة على الدرج، أثناء توجهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة التحكيم.

وبعد تردد اتهامات بأنها كانت غير واعية او تحت تأثير مخدر ما، قالت "كاتيا" أنها لم تكن مخمورة أو أنها تعرضت لوعكة صحية، مبينة أن كل ما في الأمر هو أنه حدث انزلاق لقدمها.


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