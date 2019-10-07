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وزير النقل: توريد 4 ماكينات حفر عملاقة لتنفيذ الخط الرابع للمترو

الحياة السياسية

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جانب من الزيارة

علي محمود

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تفاصيل اجتماع وزير النقل مع السفير الدنماركي بالقاهرة

ألمانيا

وزير النقل

ماكينات حفر أنفاق

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا مع المدير التنفيذي للشركة جونتر ريشتر؛ حول التعاون في مجال ماكينات الأنفاق؛ حيث تم التعاقد مع الشركة على توريد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى؛ حيث سيتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية، وبأيادٍ مصرية أيضًا لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق.

جاء ذلك فور وصول وزير النقل، لمصنع هير بنكيشت بأمانيا؛ للمشاركة وإلقاء كلمة مصر في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها بمدينة شفاناو؛ تقديرًا لإنتاج الشركة المتميز لماكينات حفر الأنفاق؛ بحضور الاحتفالية  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأعرب وزير النقل، عن أمله في استمرار الدعم الفني المقدم من شركة "هرنكنشت" في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير.

وطالب وزير النقل، خلال لقائه مع المدير التنفيذي للشركة، بتدريب وتأهيل 160 مهندسًا وفنيًا من الشركات المصرية، وهيئة الأنفاق على إدارة وتشغيل وقيادة ماكينات حفر الأنفاق،  وأيضًا إنشاء مركز خدمة وصيانة وتصنيع أجزاء من الماكينات بإحدى المناطق الصناعية في مصر؛ لخدمة الماكينات التي تعمل فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، ورحبت الشركة بذلك اقتناعا منها بأهمية السوق المصري، ووجود مصر في قلب الشرق الأوسط، وكذلك قناعة الشركة بل والشعب الألمانى بإمكانات المهندسين والفنيين المصريين؛ خاصة بعد التعامل المشترك أثناء حفر أنفاق قناة السويس سواء في القدرة على العمل لأوقات طويلة وتحت أصعب الظروف وقدرتهم العالية على حل المشاكل التي تقابلهم أثناء التنفيذ، أو المعدلات العالية في التنفيذ التي تفوقوا فيها على الألمان أنفسهم. ووافقت الشركة على هذين المطلبين؛ حيث سيتم طرحهما رسميًا من المستشارة الألمانية فور وصولها.

وأجرى وزير النقل، ورئيس الشركة، والمدير التنفيذي لها، جولة تفقدية في المصنع لمشاهدة ماكينات الحفر العملاقة التابعة لأكبر شركة في العالم لإنتاج الماكينات.


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