«ميك آب وموضة».. تركي آل الشيخ:«جاهزين يا بنات؟»

07 أكتوبر 2019 - 04:55 م

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يبرز دور “البنات” خلال فعاليات موسم الرياض.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً ” موسم الرياض … جاهزين يا بنات؟” وهو ما لقي تفاعلاً من قبل متابعيه خاصة من الفتيات السعوديات.

وأظهر المقطع استعداد عدد من الفتيات لاستقبال موسم الرياض بوضع الميك آب وارتداء الملابس الجديدة والمختلفة التي تعبر عن التنوع كما دعا الفيديو لمتابعة الفعاليات الخاصة بـ”الموضة” في الموسم مؤكداً على توفر الإطلالات بأنواعها الصيفية، الشتوية، الربيعية والخريفية.



موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟???????????? pic.twitter.com/gM1SkOraAH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019