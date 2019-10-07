عضو بـ«دعم مصر»: القيادة السياسية تسعى جاهدة للنهوض بالوطن

07 أكتوبر 2019 - 05:23 م

قال اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن حرب أكتوبر هى رمز العزة والكرامة للشعب، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستهدفة على مر العصور منذ القدم وحتى الآن ولكن بصلابة نسيجها وجيشها وشعبها القوى الرافض لكل أشكال المذلة والمهانة أفسدت كل محاولات الاستهداف وضرب الجيش في حرب أكتوبر أروع الأمثلة في الثقة بالنفس وحطم أكبر مانع ترابى “خط برليف” وهو إنجاز عسكري بكل المقاييس العسكرية.





وطالب "عمارة" الجميع بالعمل بمنتهى الإخلاص والتحلى بروح أكتوبر لتحقيق التقدم والازدهار والرقى لمصر بين دول العالم، خاصة أن القيادة السياسية تعمل على كافة الأصعدة والمجالات من أجل النهوض بالوطن، وما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة في فترة زمنية وجيزة، يؤكد أن روح أكتوبر حاضرة في نفوس المصريين.



